Sci alpino | Cdm Paris A Beaver Creek bisogna tirare a tutta

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il discesista azzurro: "Speriamo si riesca a fare la prima gara"(USA) - Dopo aver completato le prime due prove nelle giornate di martedì e mercoledì, l'organizzazione e la giuria hanno deciso di cancellare la terza prova prevista per oggi sulla Bird's of Prey di, per perm