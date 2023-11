Sci alpino | Beaver Creek 2023 | cancellata la terza prova cronometrata sulla Birds of Prey

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo aver portato a termine con successo le prime due prove cronometrate martedì e mercoledì, l’organizzazione della tappa di Coppa del Mondo di scidiha deciso di cancellare lain programma oggi, per consentire agli atleti di riposare in vista del trittico di gare tra venerdì e domenica, quando sono in programma due discese e un super-G maschili. I tre appuntamentiofavranno inizio alle ore 18.45 in Italia, le 10.45 locali. SportFace.