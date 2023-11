Schmidt tuona | «Arbitro disastroso | errori su rigore e secondo gol»

(Di giovedì 30 novembre 2023), oltre a parlare della prestazione del suo Benfica contro l’Inter, gara finita 3-3, si è scagliato pesante contro la direzione di gara di Andris Treimanis. ATTEGGIAMENTO POSITIVO ? Rogeralla CNN si esprime sulla partita del da Luz contro l’Inter: «Abbiamo giocato una bella partita, un buon primo tempo. Abbiamo controllato, eravamo compatti, riuscivamo a conquistare palloni, ad avere un buon possesso palla, siamo riusciti a fare dei bei momenti e a segnare gol. Nelabbiamo preso due gol molto semplici. Poi il, l’espulsione. Una situazione difficile. I giocatori hanno mostrato atteggiamento, anche in dieci». ARBITRAGGIO ?si scaglia contro la direzione di gara: «Iltempo non ha niente a che fare con l’addormentarsi. Giochiamo contro una ...

Vigilantes, l'affondo di Schmidt: "Sindaco, benvenuto nella realtà ... LA NAZIONE

Ex terrorista invitato agli Uffizi, il direttore Schmidt annulla tutto ... LA NAZIONE

Vigilantes, l’affondo di Schmidt: "Sindaco, benvenuto nella realtà". Nardella: "Poveri Uffizi in mano sua"

In principio – e in tempi (politicamente) non sospetti – tra Dario Nardella e Eike Schmidt furono strette di mano e sorrisi. A seguire un crescendo rossiniano di diffidenze, poi battibecchi, screzi, ...

I dem: "Eike pensi a togliere le gru". FdI: "Con lui Firenze sarebbe migliore"

Il ciclone Nardella-Schmidt è nel pieno della forza. Ed è un ciclone politico perché se ovviamente il Pd fa quadrato intorno al sindaco, il centrodestra ancora una volta strizza l’occhio al direttore ...