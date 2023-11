Scende dal furgone | viene investito e sbatte la testa | grave incidente stamattina a Latina

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023, poco prima delle ore 11, unstradale ha scosso il centro di. L’investimento è avvenuto in via Botticelli, a poche decine di metri dall’incrocio con viale Cesare Augusto. Un uomo, dipendente di un’azienda locale, ha fermato ilaziendale sul lato destro della strada per effettuare una consegna in un condominio situato sul lato opposto. Impatto Inevitabile Mentre il pedone si trovava fuori dal veicolo, è stato travolto da un’automobile che sopraggiungeva in quel momento. Nonostante il conducente della vettura abbia tentato di deviare la marcia, l’è stato inevitabile. L’investimento ha causato la caduta dell’uomo, che ha riportato ferite gravi e una significativa perdita di sangue. Pronto ...