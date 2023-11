Scarcerato dopo duplice omicidio stradale | appello al Riesame

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura di Napoli ha presentatoal Tribunale delrelativamente alla scarcerazione del 34enne ritenuto responsabile del terribile incidenteavvenuto la notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove persero la vita una coppia di fidanzatini di 20 e uno di 23 anni, Lucia Morra e Francesco Altamura, che viaggiavano in sella a uno scooter. Il 34enne finì in carcere con l’accusa di: venne trovato positivo ai testi sull’assunzione di alcol e droga. Ciononostante, lo scorso 21 novembre, per il 34enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, provvedimento che ha suscitato l’ira dei genitori dei due giovani. Nei giorni scorsi l’indagato ha anche sostenuto l’interrogatorio ...

Fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di tre pastori in provincia di Cagliari a causa di una testimonianza influenzata da un poliziotto (ilpost)

Detenuto in sciopero della fame da sei mesi,denuncia garante

ore passate con lui ieri e insieme al vice direttore e la responsabile del trattamento, siamo ... da 32 in carcere, condannato in via definitiva all'ergastolo per triplice omicidio e...

La storia di Beniamino Zuncheddu, scarcerato dopo 32 anni Il Post

Beniamino Zuncheddu libero dopo 32 anni di carcere: si era sempre professato innocente Il Sole 24 ORE

Selargius, non si ferma dopo un incidente: rintracciato dai filmati

Lesioni personali stradali gravi. Questa l’accusa con cui un 42enne di Selargius è stato denunciato dai Carabinieri alla Procura di Cagliari. I militari dell’arma hanno accertato che l’uomo, nel ...

Cecilia Hazana, uccisa dal fidanzato per una foto sui social: la sua storia nella puntata di stasera di Amore Criminale

poi scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a Cecilia; e il 10 settembre, per violazione di quella misura. Tredici giorni dopo aveva ottenuto i domiciliari, e il 3 ...