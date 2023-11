SCAFFALISTI – TURNO NOTTURNO

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane, ricerca per importanti supermercati del territorio:– ORARIO NOTLa risorsa, inserita all'interno del punto vendita, si occuperà di allestimento e riordino scaffali, movimentazione merce tramite transpallet, gestione inventario e mansioni operative generiche. Completano il profilo buone doti organizzative, velocità e precisione. Si richiede disponibilità al lavoro note nei festivi Luogo di lavoro: Curtarolo (PD) Contratto: part time 30 ore settimanali – 5 ore al giorno, 6 giorni lavorativi con riposo a rotazione Orari di lavoro: 03:30 – 8:30