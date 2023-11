“Sarò la voce di tanti guerrieri” | quale malattia ha colpito Giovanni Allevi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023)sarà ospite sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus. Dopo quasi due anni lontano dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori, il pianista genio torna ad emozionare il pubblico italiano e scaldare i cuori con la magia della sua musica. Il suo ritiro dalle scene non è stato volontario, ma costretto da una terribileche l’haall’improvviso come un fulmine a cielo sereno. Disoffre il famoso musicista? Scopriamolo insieme. LadiIl pianista e compositore nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ha abbandonato per 24 mesi la musica e la ...