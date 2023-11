Sarah Jessica Parker | la tenera foto con il marito Matthew Broderick e i tre figli

(Di giovedì 30 novembre 2023) La star di Sex and the City, 58 anni, ha trascorso il weekend del Ringraziamento in California insieme alla famiglia, e suoo ha postato uno scatto diquotidianità. L’attrice ha festeggiato il Ringraziamento, che quest’anno è caduto il 23 novembre, in California con il, le gemelle Marion Loretta Elwelle Tabitha Hodge, 13 anni, e il primogenito James Wilkie, 21 anni. A condividere il dolce scatto insieme a tutta la famiglia è stato proprio James Wilkie, che ha postato sul suo profilo Instagram un carosello didel suo weekend in California, tra grandi cene e partite ...

Sarah Jessica Parker, l’amore è famiglia: la foto con il marito e i figli Vanity Fair Italia

Invivo X SJP, il vino di successo dell'attrice Sarah Jessica Parker Scatti di Gusto

Improvised dating show based on ‘Sex and the City’ in the works!

After the book spawned the hit show, two movies and a TV reboot, an unscripted dating show based on the ‘Sex and the City’ tome is now on the way.

HelloGard Welcomes Sarah Hoit to Advisory Board

HelloGard, a leading innovator in bringing the best of innovation, design and robotics as a service to the senior living, healthcare and hospitality verticals, revolutionizing the way we live and work ...