«Sappi che c’è da correre però»

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 novembre 2023) E io lì non me la son sentita più di trattenermi, di sorridere, di essere sobrio, di abbozzare e non raccontare. Era l’ennesimo commento fuori luogo, l’ennesima dimostrazione di saccenteria, l’ennesima risposta alla domanda «perché nessuno vuole più lavorare in ristorazione?». Sono rientrato alcuni mesi fa in Italia, dopo poco più di dieci anni fra diversi Paesi europei, conseguendo due lauree accademiche, un master in Sommelierie con insegnanti due dei migliori sommelier del mondo degli ultimi quindici anni, lavorando in ristoranti fra i migliori d’Europa, con cantine con cui solo alcuni grandissimi locali in Italia possono competere. Clienti che arrivavano fino alla tua città solo per bere e mangiare dove lavoravi, dalla Cina, dal Giappone, dal Canada, dall’Irlanda. Io ho avuto non solo la fortuna di lavorarci, ma anche di dirigerne alcuni, di essere responsabile della magia che ogni ...