Santo Versace e sua moglie in visita alla comunità Nuovi Orizzonti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (askanews) – Oggi presso la sede dellainternazionalea Frosinone,e suaFrancesca De Stefano sono stati accolti dfondatrice Chiara Amirante per una cordiale e piacevole. I coniugi si sono intrattenuti diverse ore nella sede centrale dellache opera in tutto il mondo intervenendo su tutti gli ambiti del disagio sociale, e graziecollaborazione con la Fondazioneamplierà la missione in settori più specifici di intervento. “Ci sentiamo in famiglia”: è questa la frase che oggi ha accompagnato il nostro incontro con la FondazioneEnte ...