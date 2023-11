Sante Gaiardoni | il Vigo | l' osteria Addio a uno dei più forti pistard della storia del ciclismo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ci sono stati anni nei quali si andava alperché c’era niente di meglio del. Ilera, è, il velodromorelli, a via Arona 19, Milano. Ilall’epoca era un’istituzione per ile pure per Milano: alci passava la. E mica solo quella dello sport. Ci correvano i corridori, ci venivano a boxare i pugili importanti, ci cantavano e suonavano. Pure i Beatles, Frank Zappa, i Clash e i Led Zeppelin. E tra i corridori ce ne erano due che più degli altri facevano battere i cuore agli appassionati: Antonio Maspes e. Antonio Maspes era il più forte di tutti, forse di sempre, almeno su pista, almeno nella Velocità. Era classe, furia, arguzia e tenacia....