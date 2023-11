Sanremo senza Mediaset? È in arrivo una decisione che potrebbe sconvolgere il Grande Fratello e C' è posta per te

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il Festival di2024 sta arrivando eè pronta a tenere compagnia ai suoi spettatori con una programmazione ricca ed entusiasmante! Ma cosa succederà esattamente? Lasciate che vi raccontiamo tutto! L'anno scorsoha continuato a mandare in onda le sue trasmissioni di punta durante il Festival di, nonostante la competizione con Rai Uno. I risultati? Beh, non proprio stellari, ma nemmeno un totale disastro. Quest'anno,ha deciso di fare altrettanto e offrirà un palinsesto che non si fermerà durante il Festival. Il Festival die la programmazione diIl 29 novembre il Festival diaprirà le sue porte e sul palco dell'Ariston si esibiranno artisti del calibro di Giorgia, Teresa Mannino e ...