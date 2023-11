Sanremo 24 | c’è l’ufficialità per i co-conduttori | conosciamoli insieme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mancano oltre due mesi per l’inizio della 74esima edizione del Festival di, ma già sono stati ufficializzati i nomi dei co-di Amadeus. Grande attesa invece per i big in gara sul palco dell’Ariston, i cui nomi saranno rivelati solo il 3 dicembre all’edizione serale del Tg1. Per il momento in attesa di ulteriori scoop e notizie, concentriamoci sui nomi dei co-e co-conduttrici di24. Ecco chi cosa e cosa fanno nella loro vita. Nomi dei co-del Festival di24 Prima di scoprire cosa fanno nella loro vita i co-del Festival di24 scopriamo i loro nomi: martedì 6 febbraio: Marco Mengoni mercoledì 7 febbraio: Giorgia giovedì 8 febbraio: Teresa Mannino venerdì 9 febbraio: Lorella ...