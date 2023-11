Sanremo 2024 | le co-conduttrici e la prima sorpresa di Amadeus

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il Festival ditornerà in onda dal 6 al 10 febbraio in onda su Rai1. Perquesto dovrebbe essere l’ultimo anno, dopo cinque edizioni di grande successo e non poche polemiche. Ma si sa come anche questo determina la notorietà della kermesse. Il direttore artistico e conduttore ha colto ancora una volta l’occasione – sempre al TG1 inserata – per annunciare altre novità di questa edizione. Come di consueto,anche quest’anno rivelerà le novità della prossima edizione di volta in volta in diretta al TG1 della sera. Dopo l’arrivo di Marco Mengoni nel cast dei co-conduttori, già annunciato nelle scorse settimane, si aggiungoo altre sorprese per il pubblico del Festival di. L’annuncio diper, foto Ansa – VelvetMagA grande ...