Sanofi, Make to Care 2023 si tinge di rosa Agenzia di stampa Italpress Italpress

Sanofi, Make to Care 2023 si tinge di rosa La Sicilia

Sanofi, Make to Care 2023 si tinge di rosa

Questo raccontano i due progetti tutti al femminile Frida e Amèlie, premiati ieri sera a Roma in occasione della Cerimonia di Make to Care di Sanofi, ottava edizione del contest che negli anni ha ...

Tata Tech IPO investors make 180% return on Day 1. Should you buy, sell or hold

At a 140% premium over the issue price of Rs 500, Tata Technologies' listing price of Rs 1,200 beat Street's estimates. While the stock was expected to double on the listing, it went far beyond, ...