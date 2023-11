Sanchez: 'Troppi civili uccisi, Israele non rispetta il diritto internazionale umanitario'

'Con le riprese che stiamo vedendo e il numero crescente di bambini che muoiono, ho seri dubbi che Israele rispetti il diritto internazionale umanitario', ha dettoin un'intervista all'...

Israele convoca gli ambasciatori di Spagna e Belgio Euronews Italiano

Un'Inter pazza e infinita. Sprofonda e poi si rialza. Sanchez ... Quotidiano Sportivo

Champions League - Benfica-Inter 3-3, 5 verità: la classifica non cambia, ma che spinta!

Un ingresso, semplicemente, straordinario: primo pallone a disposizione, sgasata fino all'area di rigore del Benfica, fallo subito su intervento di Otamendi e rigore procurato, poi trasformato da ...

Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Tante (troppe) offese all’arbitro: piovono squalifiche su giocatori e allenatori

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza multa di 50 euro al Montecchio per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Una gara a Bationo (Fabbrico) e Galli (Rolo). In Promozione ...