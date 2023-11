Sanchez | «Sto benissimo! Figura del leone? L’elefante lo rispetta»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Alexisha partecipato all’episodio di New Brothers promosso da Dazn parlando delle sue origini e della sua carriera. L’attaccante dell’Inter si racconta. MAMMA ?racconta le origini: «A 6-7 anni già giocavo a calcio, la passione per il calcio me l’ha trasmessa mia mamma. Anche lei aveva una squadra con le sue amiche, le piaceva il calcio e anche a me». ALTRA VITA ? Se non fosse stato calciatore, la risposta di: «Non lo so cosa avrei fatto. Attore? Penso di si, anche perché ho fatto un film. Mi piace molto Rocky Balboa, per la grinta e il suo essere un guerriero». MIGLIORARSI ?ricorda i suoi inizi e racconta del suo stato di forma: «Primo stadio? Credo in Calama con il Colo Colo quando ho esordito a 15 anni. Il primo stadio professionale in cui ho giocato. Io sono uno che vuole sempre ...