San Gregorio Armeno | senso unico pedonale fino a Natale | da quando e gli orari

(Di giovedì 30 novembre 2023)in via Sannei weekend e nei ponti di dicembre e, al fine di evitare eccessivi affollamenti. A disporre il provvedimento è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che in un’ordinanza – firmata ieri – ha regolato la vibilità nella via dei presepi in occasione delle festività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

C'è tanto tricolore in gara nelle qualificazioni del nuovo ITF da 15mila dollari maschile di San Gregorio di Catania , che si disputa sui campi in ... (247.libero)

San Gregorio Armeno, c'è il senso unico pedonale nella via dei pastori a Napoli

Il provvedimento del Comune sarà in vigore a partire da sabato per tutti i weekend delle festività. Stop ai bus turistici nella ztl "Centro storico" fino al 7 gennaio

San Gregorio Armeno, senso unico pedonale fino a Natale. Firmata l ... Fanpage.it

San Gregorio Armeno, parte il senso unico pedonale alternato NapoliToday

San Gregorio Armeno, c’è il senso unico pedonale nella via dei pastori a Napoli

San Gregorio Armeno, da sabato via al senso unico pedonale. Scattano i provvedimenti per il periodo natalizio, in vigore anche le ordinanze per la sosta e l’ingresso in città dei bus turistici. Napoli ...

Storia di un clochard salvato due volte: dal malore in strada e dalla solitudine

Da circa sei anni l’uomo dormiva sotto il portico di una cantiere navale. Il 14 agosto ha accusato una grave crisi e una volontaria l’ha assistito. Grazie alla catena di solidarietà è tornato dalla fa ...