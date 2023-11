Samsung Galaxy Tab A8 | ottimo risparmio su Amazon | sconto del 12%

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Quest’oggi vi consigliamo di approfittare subito della fantastica offerta sudelTab A8 (2022), un tablet che garantisce affidabilità senza spendere molto. Il device sarà vostro sfruttando il superdel 12% al prezzo finale di 150 euro (invece di 169,74 euro di listino), in versione italiana, con sistema operativo Android 11, capacità della memoria interna da 64GB e con il colore Grigio. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi; si tratta di una “scelta”, ossia che mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e a un prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata. La consegna non prevede costi aggiuntivi ed avrete tempo per restituirlo entro il 31 gennaio 2024; inoltre, potrete pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, tale opzione è valida ...