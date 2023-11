Salvini | “Scioperi di troppe ore hanno ricadute pesantissime sulle vite di troppe persone incolpevoli”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA – “Ritardi, treni cancellati e lunghe code: scene indegne e inaccettabili oggi nelle stazioni italiane. Per rispetto di chi ha perso la vita sul lavoro non siamo intervenuti, come invece successo recentemente, ma è chiaro che il sacrosanto diritto alla mobilitazione non può cancellare quello di milioni di cittadini che devono viaggiare. Questa giornata rende ancora più evidente chedioredi. Lo trovo intollerabile. È mia intenzione fare di tutto affinché simili scene non si ripetano, anche se auspico che i sindacati evitino iniziative irragionevoli”. E’ quanto afferma sul suo canale Telegram il ...