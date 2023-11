Salvini riunisce a Firenze il “cantiere nero” dell’Ue Le Pen e Wilders danno buca Nardella | “La città si faccia sentire” Pronti 4 cortei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dall’estrema destra tedesca dell’Afd ai francesi del Rassemblement national di Marine Le Pen. Passando per i nazionalisti conservatori austriaci di Fdp. Destre d’Europa unitevi: ail leader della Lega Matteoi sovranisti europei per dare il via alla corsa per le elezioni europee del 2024. Alla convention del 3 dicembre, organizzata dal gruppo parlamentare europeo Identità e Democrazia, sono attese oltre 2mila persone. Le delegazioni di 12 partiti continentali di destra ed estrema destra si raduneranno alla Fortezza da Basso per ascoltare gli interventi degli ospiti di, tra cui il videomessaggio di Marine Le Pen. Manderà un discorso registrato anche Geert, vincitore delle elezioni nei Paesi Bassi, impegnato – dice – nel tentativo di formare un governo. Il ...