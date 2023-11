Salvini | “Il Ponte sullo Stretto unirà l’Italia come ha fatto l’autostrada del Sole e creerà decine di migliaia di posti di lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) “delha unito il Paese, anche negli anni ’50 c’era chi non la voleva perché non serviva o costava troppo. Ora pensare alsenza la Milano-Napoli sarebbe impensabile. Anche illa Sicilia,e l’Europa”, così il ministro dei Trasporti, Matteo, a margine dell’evento MOST a Milano. Il, ha spiegato, “costerà un quinto di quello che è costato il reddito di cittadinanza,dididiin tutta Italia”. “delha unito il Paese, ildegli italianiil Paese”, ha ...