Salto con gli sci | le convocate dell’Italia per Lillehammer | 3 azzurre in gara nell’opening di Coppa del Mondo

(Di giovedì 30 novembre 2023) La lunga attesa sta per finire e anche ilcon gli sci femminile è ormai pronto a tornare protagonista con l’inizio delladel2023-2024. La prima tappa stagionale del massimo circuito invernale si svolgerà questo weekend, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, sui trampolini (sia Normal che Large) norvegesi di. La splendida località scandinava ospiterà infatti un doppio appuntamento per il settore femminile, con unasul trampolino piccolo sabato ed una sul grande domenica. L’Italia si presenta all’opening didelcon un volto nuovo rispetto alla scorsa stagione, perché proveniente da un’altra disciplina nordica. Stiamo parlando ovviamente di Annika Sieff, ormai ex stella della combinata tricolore che ha scelto di provare la ...