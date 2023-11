In quello che sembrava essere un accordo promettente per fermare il flusso migratorio verso l’Unione Europea, il memorandum siglato da Giorgia ... (thesocialpost)

Meloni - la disfatta di Tunisi : l’accordo è saltato in aria

Lazio a nervi tesi. Da Lotito a Sarri c'è un'aria da resa dei conti

Intanto infermeria ancora piena e il portiere Provedel che, solo per precauzione, hai due allenamenti di ieri.

"Saltato in aria per una mina russa": Mosca perde un altro generale ... ilGiornale.it

Esplosione di gas: un super perito . Nuove ipotesi sulla crepa nel tubo LA NAZIONE

Cop28 a Dubai, 10 cose da sapere: ospiti, temi e contraddizioni dell’assemblea globale sul clima

70.000 delegati si ritrovano negli Emirati Arabi per provare a ridurre le emissioni di gas serra che causano l’emergenza climatica. Non ci saranno Biden e Xi, ...

"Saltato in aria per una mina russa": Mosca perde un altro generale in Ucraina

La Russia ha confermato la morte del suo generale Volodymyr Zavadsky durante la guerra in Ucraina, saltato in aria per una mina ...