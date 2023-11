Salerno | ‘Vedrai oltre’ | storia e strada di Francesco Minella

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn salernitano alla quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di basket in carrozzina, svoltisi a Dubai dal 9 al 21 giugno 2023, con 16 rappresentative maschili e 10 femminili per l’Italia guidata dal Ct Carlo Di Giusto, coach dal 2015. È, originario di Roccadaspide (Sa) uno dei protagonisti dell’ottava partecipazione nelladella Nazionale italiana di basket in carrozzina, la quinta consecutiva a partire dall’edizione del 2006 in Olanda, ad Amsterdam. Il Campionato del Mondo 2023 si è disputato interamente presso le strutture dell’Expo Dubai Exhibition Center- North Hall, nella parte sud della città. Il roster azzurro di scena a Dubai: Giulio Maria Papi, Joel Joseph Boganelli, Ahmed Raourahi, Sabri Bedzeti, Andrea Giaretti,, ...