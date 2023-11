(Di giovedì 30 novembre 2023) Non solo calcio per: l'attaccante ha rivelato una passione per ildegli scacchi ormai diventato una specie di "

Salah ammette: 'Ho una dipendenza da questo gioco, ma sono bravo'

...parole che Mohamedha rivelato quello che è il suo hobby preferito quando non si trova in campo. L'attaccante del Liverpool ha una passione sfrenata per il gioco degli scacchi, chedi ...

Salah ammette: “Ho una dipendenza da questo gioco, ma sono bravo” ItaSportPress

Hamas blocca l'uscita degli stranieri dopo i raid sulle ambulanze. Colpite due scuole a Gaza - Il Segretario di Stato americano Blinken incontra domani il Presidente dell'Autorità Palestinese, Abbas, a Ramallah - Il Segretario di Stato americano Blinken incontr RaiNews

Salah ammette: “Ho una dipendenza da questo gioco, ma sono bravo”

Non solo calcio per Salah: l'attaccante ha rivelato una passione per il gioco degli scacchi ormai diventato una specie di "dipendenza" ...

Non diresti mai la passione segreta di Momo Salah

L'attaccante egiziano del Liverpool non nasconde la sua identità.