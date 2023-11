Sal Da Vinci Melodici vs Grido Trapper nella seconda puntata di Ciao Darwin

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sal Da, queste le due squadre protagoniste delladi, in onda domani, 1 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5. A rappresentarle come sempre, due caposquadra famosi. Isaranno capitanati dal cantante napoletano Sal Da, una carriera incentrata sulla musica a cui si aggiungono anche alcune esperienze televisive. Nel 2021 è stato concorrente di Star in the Star nelle vesti di Pino Daniele mentre su Food Network è il co-conduttore di Pazzi di Pizza. Sul fronte, il caposquadra sarà il cantautore milanese, noto per essere stato membro del gruppo musicale pop rap italiano Gemelli DiVersi fino al 2014. E’ anche il fratello ...