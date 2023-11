(Di giovedì 30 novembre 2023) Milano, 30 nov. (askanews) – La Corte Suprema della Federazione Russa ha riconosciuto ilinternazionalecome “un’” e lo ha bandito in. Lo riferisce un corrispondente della RIA Novosti. “Le richieste devono essere accolte: si riconosce ilpubblico internazionale delle personecomee vietare le sue attività in”, ha annunciato il giudice. Ha aggiunto che la decisione deve essere “attuata con effetto immediato”. La Corte suprema russa ha riconosciuto quindi ilcomee l’ha bandito: la decisione conferma che la ...

Guerra ultime notizie. Iran a Usa : non vogliamo un allargamento del conflitto. La Finlandia mette barriere al confine con la Russia

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Putin : dobbiamo pensare a come mettere fine «alla tragedia in Ucraina»

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Putin : dobbiamo pensare a come mettere fine «alla tragedia in Ucraina». Meloni : basta che si ritiri

Putin : "Occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina" | Meloni al G20 : "La Russia può riportare la pace ritirandosi"

Russia: È estremista : la Russia mette al bando il movimento Lgbt internazionale

... gli stessi si impegnano a non interferire nelle attività delle autorità pubbliche russe e a non screditare in qualsiasi forma le politiche statali esterne ed interne della

Russia mette al bando il movimento Lgbt internazionale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Russia mette al bando il movimento Lgbt internazionale La Prealpina

Russia mette al bando il movimento Lgbt: "organizzazione estremista"

Milano, 30 nov. (askanews) - La Corte Suprema della Federazione Russa ha riconosciuto il movimento internazionale LGBT come "un'organizzazione estremista" e lo ha bandito in Russia. Lo riferisce un ...

Perché la transizione energetica “Made in China” spaventa l’Occidente

L'avanzamento cinese in materia energetica e nelle tecnologie digitali solleva interrogativi sulla posizione dell'Occidente e sulle strategie adottate per mantenere il proprio primato. Esplorare i pos ...