Rubén Cotarelo | la vita tra moto natura e avventura

Leggi su modaemotorimagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023), è l’appassionato con la A maiuscola di, nonché fondatore insieme con il suo amico Marcos Granda, di Animalr Company. Vive a Gijòn, nel cuore delle Asturie, una bellissima regione montuosa vicino al mare del Cantabrico. Un posto paradisiaco anche per guidare laper le numerose curve e strade che attraversano i boschi. La storia di, con una L sola perché, a suo dire, l’altra è andata persa con il suo arrivo in Italia, non è la solita e scontata storia di un appassionato diri. La sua è piuttosto una storia di, di amicizia e di passione.lacome stile die passione da condividere La ...