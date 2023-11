Ruba scarpe e un giubbotto griffati | finisce in carcere per rapina impropria

Leggi su bergamonews

Rogno. Ruba capi di abbigliamento e, per garantirsi la fuga, spintona e fa cadere la titolare del negozio. È accaduto venerdì 24 novembre all'interno del centro commerciale Adamello di Darfo Boario Terme. L'uomo, un italiano di 23 anni senza fissa dimora, è entrato nel negozio e, cercando di non farsi notare, ha rubato due paia di scarpe da ginnastica e un capo firmati del valore complessivo di 500 euro. Ma la titolare dell'esercizio commerciale lo stava tenendo d'occhio e lo ha colto con le mani nel sacco. Ha cercato di fermarlo, ma il giovane si è messo a correre con la refurtiva in mano ed ha spintonato la donna facendola cadere. Subito la commessa ha contattato la Polizia Locale di Darfo che a sua volta ha segnalato il ladro ai carabinieri del Comando di Clusone.