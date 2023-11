Rosella Postorino presenta all’Università di Siena “Mi limitavo ad amare te”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 30 novembre 2023)– Torna a. La scrittrice, che si è laureatadi, sarà infatti in città sabato 2 dicembre perre il suo ultimo romanzo, tra i casi letterari dell’anno e finalista al premio Strega 2023, “Miadte”. L’evento, organizzato ddie da UAlumni – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dino Buzzati: uno scrittore da non dimenticare Pier Francesco Pingitore a Pescarai suoi libri Nuovo lavoro letterario per Nicola Favaretto “Mal di plastica”, il libro nato da un’inchiesta di ...