Rosanna Fratello entra al GF sabato sera insieme a Greta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Come dicevamo non solo! Nella Casa del GFentrerà anche! Il suo nome già circolava da diverso tempo L'articolo proviene da Novella 2000.

La quarta puntata del 13 ottobre di Tale e quale show 2023 , il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione ... (ascoltitv)

Rosanna Banfi e Walter Zagaria sono i figli del più noto Lino Banfi , ma perché hanno due cognomi diversi? In questo articolo vi sveliamo il mistero ... (donnapop)

Rosanna Fratello ha deciso di spendere delle buone parole nei confronti di Loretta Goggi e lo ha fatto a Samantha Suriani fra le pagine di Tag24. In ... (biccy)

Rosanna Fratello contro Loretta Goggi : “Gelosa di me - vocalità anonima”

Filippo Bisciglia: vita privata, malattia, carriera, tutte le curiosità sul nuovo concorrente del GF

... quando viene scelto come concorrente della casa del Grande, la stesso dove entrerà nuovamente sabato prossimo insieme ad altri nomi come Greta Rossetti e. Non è nuova ...

Grande Fratello: ecco Rosanna Fratello e Vetrone, Signorini: “Dentro anche un sudcoreano e due bellissime” Libero Magazine

Grande Fratello, oltre a Greta Rossetti entrerà una nuova ... Fanpage.it

Dagospia svela il nome di una nuova concorrente del Grande Fratello: entra sabato

Nella casa del Grande Fratello per la puntata di sabato sera entrerà un'altra concorrente donna oltre a Greta Rossetti. E' Dagospia a confermare un nome che era circolato anche a settembre: ecco di ch ...

Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini lancia due belle frecciatine a Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi!

