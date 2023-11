Roma | treni nel caos | ritardi e cancellazioni per lo sciopero di oggi 30 novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Stop alla circolazione deiregionali e di Italo in tutta Italia. I lavoratori del comparto ferroviario incrociano le braccia dalle ore 9 alle 17 di giovedì 30paralizzando gli spostamenti per tanti viaggiatori e pendolari in tutta Italia. Partenze e coincidenze in tilt anche ae nel Lazio, condi tantinelle principali stazioni di interscambio comeTermini eTiburtina.ferroviario il 30: stop deidalle 9 alle 17 Alla base della rivendicazione sindacale indetta per quest’, le segreterie delle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal hanno proclamato uno...