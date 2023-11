Roma Termini | blitz anti spaccio e molestie

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) Via a una maxi operazione nella notte alla Stazionedicontro spacciatori di droga, molestatori seriali e sporcizia. Oltre 200 gli uomini tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani: identificate decine di persone, ispezionati locali e esercizi commerciali, aiutati senza tetto accampati presso lo scalo ferroviario. Alla Stazioneogni giorno si contano 400 mila presenze, in aumento nel corso delle festività natalizie. Ieri era un banco di prova per alzare il sistema di vigilanza esterno e interno allo scalo ferroviario. I controlli hanno riguardato via Marsala, via Giolitti, piazza Indipendenza, piazza dei Cinquecento, via Gioberti.