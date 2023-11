Roma | collaboratore di giustizia sullo spaccio di cocaina | “Ecco come torturarono Giombini”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023) C’è un equilibrio precario nella malavitana e si è spezzato per un carico di droga. Centosette chili digettano il seme della discordia tra i narcotrafficantini e il clan albanese, che controlla le principali piazze di. Tra queste c’è San Basilio dove Fabrizio Campogna, libero da clan e bande criminali, ha agito indisturbato per annifornitore di stupefacenti. È lui ildiche sta facendo venire a galla le tensioni tra i narcos della Capitale. La più importante scorre col sangue di Gualtiero, un 71enne che per conto di Leandro Bennato doveva custodire i 107 kg di. La droga però è scomparsa nel nulla e il boss, convinto che si tratti di uno ...