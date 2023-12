Roma Aggredisce fisicamente la madre e la sorella per futili motivi 45enne arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Altre News in Rete:

Lazio - Celtic, allerta a Roma per i 4 mila tifosi scozzesi in città. Ultrà aggredisce carabinieri con un palo della segnaletica

È la giornata di Lazio - Celtic (ore 18.45) esi blinda per l'arrivo di circa 4 mila scozzesi. Tra le due tifoserie, anche per questioni politiche, non corre buon sangue e l'allerta in città è massima. Ieri già un primo episodio che ha ...

Roma, si apposta sotto casa e aggredisce ex moglie RomaToday

Si apposta sotto casa e aggredisce ex moglie a Roma - Cronaca ... Agenzia ANSA

Donna travolta e uccisa da un camion a Terracina nella centralissima via Roma

Tragico incidente questa mattina a Terracina in via Roma, proprio di fronte alla struttura Don Orione. Una donna è stata investita e ha perso la vita. Si tratta di un'anziana che stava attraversando ...

Regimenti: «Nue 112 nel Lazio certifica ampiezza violenza sulle donne, denunciare è il primo passo verso la libertà»

NewTuscia – ROMA – «Ogni giorno, solo nel Lazio, sei donne chiamano perché aggredite o minacciate da un uomo. Tante altre subiscono in silenzio senza avere la forza di chiedere aiuto. I dati diffusi ...