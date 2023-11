RKC Waalwijk vs SBV Excelsior – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’RKC, in pericolo di retrocessione, accoglie l’SBV, fuori forma, nell’incontro di sabato 2 dicembre del 14° turno di Eredivisie al Mandemakers Stadion. La squadra di casa è tornata a vincere nel turno precedente, ma gli avversari di metà classifica non sono stati molto fortunati, perdendo per la terza volta in cinque partite dopo la sconfitta per 4-2 contro i campioni in carica del Feyenoord. Il calcio di inizio di RKCvs SBVè previsto alle 20 Anteprima della partita RKCvs SBVa che punto sno le due squadre RKCIl 13° turno ha portato un po’ di allegria al, che ha sconfitto il PEC Zwolle per 2-1 ponendo fine a una serie di tre sconfitte e registrando così il ...