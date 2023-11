Rivoluzione Juventus | due grandi ritorni insieme a Conte | la rivelazione

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 novembre 2023) Se il nome di Antonioormai rimbomba da tempo nelle orecchie dei tifosi della, adesso se ne aggiungono altri due, pronti a fare sognare ogni appassionato bianconero Ad un 2023 di assestamento, pare che in casasi è destinati ad assistere ad un 2024 di. Il terremoto intestino alla dirigenza bianconera di esattamente un anno fa aveva mandato in crisi i tifosi, volenterosi di rivedere la propria squadra ai vertici. Dopo la festa di ottobre che ha rivisto i campioni bianconeri scendere di nuovo in campo in occasione del Together, a Black & White show, ha iniziato a circolare l’indiscrezione di un possibile ritorno di Antoniosulla panchina della Vecchia Signora. Al sofferto addio del 2014, dunque, potrebbe adesso seguire un ritorno di fiamma più sorprendente e ...