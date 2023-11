Ritrovamento shock | cadavere legato mani e piedi | con un sacchetto in testa È giallo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mistero a Firenze. In un appartamento a via de Pinedo, nel quartiere di Novoli, è stato trovato ildi un uomo: si tratta di Safaei Chaikar Kiomars, cittadino iraniano di 72 anni. Ad allertare le forze dell’ordine, questo pomeriggio, è stato uno dei fratelli della vittima. Arrivato sull’uscio, ha notato che la porta era stranamente aperta ed entrando ha fatto la terribile scoperta. La vittima era legatae aveva unin. Tutti i particolari fanno pensare a un omicidio. Ora a lavoro sul posto c’è la polizia, gli investigatori della squadra mobile e la scientifica.Leggi anche: Marco Nebiolo pestato a sangue, identificato l’aggressore: è un 15enne Le telecamere potrebbero rivelare l’assassino L’uomo viveva in quell’appartamento dal 1976 e la zona del ...