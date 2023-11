Riqualificazione edifici Acer | l’Ambc attacca De luca | “quando saranno completati i lavori?”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo nota stampa dall’Associazione Mondragone Bene Comune. Ecco il testo: L’A Ambc si è già occupata oltre due anni fa del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Ora leggiamo che è stata attivata la procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione deidi efficientamento energetico earchitettonica e urbana diin Mondragone alla Via Duca degli Abruzzi e Via Bari. Si tratta diper € 2.017.224,06. Siamo ovviamente contenti di ciò, anche perché si dimostra che si possono ottenere interventi e benefici per il territorio senza l’influenza di “padrini”, che quasi sempre non fanno altro che intestarsi e mettere il cappello su processi decisionali dovuti o d’ufficio. Si tratterà di capire ...