Riparte il Pino Irpino

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro giorni, 7, 8, 9 e 10 dicembre, tutti i giorni dalle 8 alle 22 in strada per raggiungere tutti i 118 comuni della provincia irpina: torna per la sua decima edizione IlIr, straordinario progetto culturale e sociale che coinvolge associazioni, istituzioni e singoli cittadini partecipanti in tutto l’hinterland avellinese. In un viaggio senza sosta lungo quasi mille chilometri, una carovana di giovani si sposta sull’intero territorio provinciale incontrando persone, ascoltando storie e tradizioni ed osservando spettacolari scorci irpini. Oltre 50 ore di viaggio, con soste di 8 minuti in ogni comune della provincia raggiunto e per filo conduttore lo slogan “Irpinia ti voglio bene”. Quest’anno il tema su cui si muoverà la carovana sarà la festa spegnere le candeline e festeggiare diventa un elemento centrale per la ...