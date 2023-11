Riforme | Parrini Pd | ' da audizioni si capisce bene perché premierato è un pasticcio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Nelledi oggi in Senato sul ddl di riforma costituzionale Meloni-Casellati, che pure hanno visto intervenire tre accademici favorevoli al principio dell'elezione diretta del premier, si è capitocome mai il testo uscito dal consiglio dei ministri - frutto di un tormentato braccio di ferro tra Lega, Fi e Fdi - sia stato definito il 20 novembre scorso un 'da Tso' da un illustre esponente della stessa maggioranza come il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè". Lo dice il senatore del Pd Dario, vice presidente della commissione Affari istituzionali di palazzo Madama. "Risulta perciò sempre più necessario denunciare non solo il pericoloso stravolgimento degli equilibri costituzionali tra i massimi poteri dello Stato che questo provvedimento genera, ma anche la ...