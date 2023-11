Rifiutiamo le trasfusioni | pioggia di esposti | caos negli ospedali italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Niente sangue dei vaccinati per le: i no-vax spingono ancora più in là la loro battaglia senza confini contro i vaccini anti-Covid. Non ha importanza che siano passati più di due anni dalla prima vaccinazione, non serve ricordare che il sangue donato è certificato, per così dire, controllato, esaminato, “lavato” e solo dopo può essere usato, non è soggetto ad infettarsi. E che il sangue dei donatori vaccinati contro il Covid è stato regolarmente raccolto e trasfuso sin dall'inizio della campagna vaccinale. Queste prerogative non contano, o comunque non convincono più di tanto. Del resto, contro l'odiato vaccino, sempre pronto a sterminare e a diffondere patologie e a provocare continue e “strane” morti, la lotta non finisce mai. Nel Veneto avanti con le azioni legali promosse dai no-vax, dunque, come spiega un articolo del Gazzettino; anzi è un vero e ...