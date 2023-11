Riepilogo e gol per il Maiorca

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 29/11/2023 Alle 23:27 CETe Cadice aggiungono un punto insufficiente, ma restano a più di una partita dalla zona retrocessione Abdón Prats ha preso gli onori dell’assenza di Muriqi, visto che Larin non vede ancora la porta Un primo tempo molto frenetico spegne gli entusiasmi deldopo il pareggio di Abdón allo scadere dell’intervallo dopo un gran gol su punizione diretta di Alcaraz. Le forze sono scese nei secondi 45 minuti e la distribuzione dei punti è stata la più equa per due squadre che non vincono da mesi. Il primo approccio alla partita è stato opera del canadese Cyle Larin, che sta cercando di fare il suo debutto in campionato con ildopo la sua firma in questo mercato estivo. L’ex giocatore ...