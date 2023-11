Retromarcia su Cervinia | la Val d' Aosta ci ripensa | non cambierà nome

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Passo indietro sul cambiodi, nel Comune di Valtournenche, dopo le polemiche per la 'perdita' della denominazione italiana e, secondo molti, più nota e il passaggio a Le Breuil. Dopo che il caso ha scatenato reazioni molto nette anche nella politica, oggi la sindaca di Valtournenche Elisa Cicco ha incontrato il presidente della Regione Valle d'Renzo Testolin, manifestandogli l'intenzione di riavviare l'iter per tornare dal toponimo Le Breuil a quello doppio, Le Breuil-, e non 'perdere' dunque la denominazione italiana. "In un incontro che si è avuto oggi con l'amministrazione comunale di Valtournenche, in particolare con il Sindaco e un assessore, si è convenuto come la Regione, nel rimanere in attesa della richiesta prospettata dal Comune in merito al riavvio dell'iter per la ridefinizione ...