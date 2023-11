Residence Galileo Rocca Prioria | il valore della quotidianità

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023)Priora – Nella frenesiavita moderna, spesso ci dimentichiamo di quanto preziose siano le nostre giornate. Eppure, in luoghi come il, si celebra la bellezzain un modo unico. Qui, la curapersona va oltre la semplice terapia occupazionale, scavando nel cuore di chi risiede in questa struttura e permettendo loro di raccontare le storie che li definiscono. Oltre il mero intrattenimento Molte volte si associa la terapia occupazionale a un semplice passatempo, un modo di riempire spazigiornata. Ma al, si va oltre questa visione limitata. Qui, la ...