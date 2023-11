Renault inizia a svelare la nuova 5 E-Tech Electric

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –svelerà la5 E-, in anteprima mondiale, il 26 febbraio al Salone dell’Auto di Ginevra. La 5 E-propone due offerte di batterie, di cui una vanta una capacità di 52 kWh, ossia un’autonomia fino a 400 km. Alcuni dettagli del design della5 E-saranno al centro di una campagna teaser ideata per il grande pubblico che inizierà a Dicembre. In attesa del reveal, i fan e gli appassionati di5 potranno acquistare R5 R Pass. Proposto in sette Paesi europei, darà la possibilità di acquistare l’auto in anteprima e di essere tra i primi a poterla guidare. “5 E-è un ...

L'appuntamento con il nuovo modello, battezzato in via definitiva, è fissato per il 26 febbraio: le prime immagini mostrano molti elementi comuni alla concept del 2021, ma anche alla prima serie del 1 ...