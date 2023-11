Reddito di cittadinanza | la piattaforma del governo per gli occupabili? Un disastro M5s | “Calderone venga in Parlamento a spiegare”

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il Movimento 5 stelle ha richiesto una informativa urgente da parte della ministra del Lavoro, Marina Elvira, perché “alle già gravi notizie denunciate nei giorni precedenti, oggi si aggiunge un’altra gravissima notizia, il fatto che gli ex percettori del, nonostante stiano seguendo i corsi di formazione, non stanno ricevendo il contributo di 350 euro promesso dalMeloni”. A dirlo in aula di Montecitorio è il deputato Davide Aiello, che, anche in un comunicato stampa, cita l’articolo di oggi de Il Fatto quotidiano. “Questa è l’ennesima vergogna, state abbandonando i cittadini in condizione di povertà a subire vessazioni, è inaccettabile”, attacca Aiello che nella sua richiesta fatta a nome dei 5 stelle ed indirizzata alla ministra, aggiunge “questo è il fallimento totale della nuova ...

