Recensione Corsair T3 RUSH | la top di gamma delle sedie Corsair

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 30 novembre 2023) In questo articolo andremo a vedere ladella T3, la sedia da gaming dipiù costosa ma probabilmente anche la miglior scelta Ampia seduta, punti di appoggio rinforzati, un paio di cuscini e un paio di scelte fra colore e rivestimento. Con questaT3, la comodità è di casa, potrete sfruttare al massimo tutte le posizioni in cui poterla reclinare e ancora i braccioli regolabili. Che siate amanti del tessuto o della pelle sarete accontentati, peccato per varianti colore che sono davvero poche, ma anche in questo caso un minimo di personalizzazione ci è concessa. Onestamente la variante bianca e grigia (quella che ci è stata assegnata per la) e la nostra preferita ma anche le altre due variante colore non ...