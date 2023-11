Real Madrid | una rete storica di Paz | tutti i dati

Tempo di lettura: < 1 minutoCarlo Ancelotti è molto soddisfatto per la vittoria arrivata nonostante le tante assenze per infortunio nella sua ... (anteprima24)

(Adnkronos) – Il Napoli perde al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, che si impone per 4-2 nel match in calendario per la quinta giornata del ... ()

Napoli, Mazzarri: 'E' un gruppo eccezionale, qui si può fare davvero bene. E su Osimhen...'

Commenta per primo Walter Mazzarri , allenatore del Napoli, dopo la sconfitta in Champions League sul campo delè intervenuto ad Amazon Prime : 'Prima di prendere il 3 - 2 avevamo creato 2 - 3 presupposti per poterla vincere e andare in vantaggio. Sono contento della prova in generale. Sapevamo che ...

Real Madrid-Napoli 4-2, le pagelle Sky Sport

Real Madrid-Napoli, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) WIRED Italia

Azzurri sconfitti ma a testa alta

Cronaca 29 Novembre 2023 Fonte: Mediaset Contro il Real Madrid finisce 4-2. I campioni d'Italia tengono testa per buona parte della gara ai galacticos capitolando solo nel finale Il Napoli cade 4-2 a ...

LIVE - Real Madrid, Ancelotti: "Il Napoli ha qualità, l'abbiamo vinta quando sembravamo non avere più energia"

Dopo la vittoria contro il Napoli, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dello stadio Santiago Bernabeu. Su Tuttonapoli.net, come di ...